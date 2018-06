Hverken Australiens eller Danmarks offensiv så skræmmende ud i første runde, og det kan sagtens være tilfældet igen i dag.

Danmark fik med hiv og sving en fin 1-0 sejr over Peru, men det var ikke nogen stor præstation af danskerne, der offensivt slet ikke leverede varen.

Spillet var langsomt og manglede i den grad ideer, der kunne låse et hårdt kæmpende peruviansk forsvar op. Særligt var Nicolai Jørgensen og Pione Sisto ikke i gear, og det kostede i danskernes angrebsspil. Nu skal man op imod Australien, der højst sandsynligt står dybt i banen, men som spiller langt mere fysisk.

Australierne leverede en forrygende indsats mod favoritterne Frankrig, hvor man lige ved at snige et point hjem. Dog viste man også, at offensiven mangler kvalitet. Det var mere primitivt, hvad man foretog sig på banen, og de simple midler var ikke effektive mod et Frankrig. Man fik dog scoret, men det var ikke i første halvleg, og målet opstod også efter en dødbold.

Danmark lever med uafgjort til denne kamp, så man må forvente at danskerne ikke kommer flyvende fra start, og Australien må stadigvæk respektere danskernes fart på kanterne, så de bør heller ikke komme benhårdt ud til kampen.

Derfor ligger det i kortene, at det bliver en taktisk affære, hvor første halvleg kan blive låst og uden mål.

Danmark – Australien, 0-0 efter første halvleg

Odds 2,60 hos Unibet

Spilstop torsdag d. 21/6 kl. 14:00

Indsats: 200 kroner