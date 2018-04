Hobro tager i DBU Pokalens kvartfinale mod FC Midtjylland, og her kan det blive en klar udesejr.

For der er nemlig vigtigere ting at tænke på for Hobro denne sæson, hvor fokus er på at overleve i Superligaen, hvor man godt nok er snublende tæt på netop dette.

Men holdets to næste kampe er mod Silkeborg, og går man hen og taber disse, så er man igen i fedtefadet, så der bliver rokeret på en del pladser hos hjemmeholdet, som dermed kommer langt fra i stærkeste opstilling.

FC Midtjylland forventes også at spare nogle spillere, men holdet kommer stadigvæk nogenlunde stærkt, og har bebudet, at man går benhårdt efter sejren i dag. Og det er selv om holdet er guldbejlere sammen Brøndby, men det er også et hold, der svæver på en lyserød sky for tiden, hvilket man også så efter deres forrygende comeback mod F.C. København mandag aften.

FC Midtjylland kommer højst sandsynligt til at stille med Kian Hansen, Marc Dal Hende og Bubacarr Sanneh, fordi trioen er ude med karantæne i den kommende Superliga-kamp med karantæne. Så alt andet lige må defensiven være på plads hos midtjyderne.

Derfor bør der være gode muligheder for, at midtjyderne vinder kampen, men også at de gør det uden at Hobro kommer på måltavlen.

Hobro – FC Midtjylland, FC Midtjylland vinder og holder målet rent

Odds 2,70 hos NordicBet

Spilstop torsdag d. 12/4 kl. 18:30

Indsats: 200 kroner