I aften bliver det afgjort, om Danmark for blot anden gang i historien kommer i kvartfinalen ved VM. Det er dog ikke den samlede vinder, som dette spiltip går på, men derimod hvordan det et gået i kampens første 45 minutter.

Kigger vi nærmere på Kroatien ved denne VM-slutrunde, så har de bestemt gjort det flot, men så har det heller ikke været vildere. Mod Nigeria scorer man på et selvmål efter en dødbold samt et straffespark, mens man mod Argentina bliver sat i gang af en gigantisk målmandsfejl, og derefter straffer argentinerne på to omstillinger.

Kampen mod Island falder udenfor, da kroaterne var videre og derfor sparede en del folk i den kamp. I etableret spil har Kroatien til gode at score endnu, og da Danmark bør kunne matche Kroatien på dødbolde og næppe kommer til at give kroaterne rum til at køre deres frygtede omstillinger, kan det godt blive en mere tæt kamp, end fleste går og tror.

Man må også have respekt for, at Danmark i år har spillet syv kampe og kun har lukket ét mål ind og det på et VAR-straffespark af den tilfældige slags mod Australien. Med tanke på, at det nu er en knockoutkamp og det kan få kampen til at starte nervøst, kunne et spil på uafgjort efter første halvleg godt virke interessant.

Eneste mål i første halvleg i Kroatiens tre første kampen var selvmålet mod Nigeria, og i alle Danmarks tre kampe har det stået uafgjort efter første halvleg. Tager vi med, at Danmark har stået så godt defensivt og kroaterne har det bedst med at spille på omstillinger, bør der være fin værdi i at gå efter uafgjort efter de første 45 minutter.

Kroatien - Danmark 1. halvleg, X

Odds 1,93 hos Unibet

Spilstop søndag 1/7 klokken 20:00

Indsats 200 kroner