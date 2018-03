Den tyrkiske vidunderdreng Cengiz Ünder har i den grad sparket liv i et Roma-hold, som ellers var inde i en både spille- og resultatmæssig krise tidligere på sæsonen.

Næsten samtidig med, at han begyndte at starte inde for Roma, begyndte holdet at vinde igen, og det har Cengiz Ünder i den grad sin store del af æren for. Med mål i fem af de syv seneste kampe for Roma er han nærmest brandvarm netop nu, og hans fart, evner foran mål og for den sags skyld evner til at finde sine medspillere har taget Roma med storm.

Det så man også i den første kamp, hvor han stod for romernes eneste scoring og i aften skal de som bekendt ud og jagte en scoring for at komme videre, hvilket alt andet lige må passe Cengiz Ünder godt.

Et argument imod spillet ville være, at hvis Roma kommer foran, skal de som sådan ikke angribe for at få yderligere et mål i og med et mål er nok for at gå videre, men alt andet lige må det stadig give Roma gode muligheder i omstillingerne, og det vil også være guf for Cengiz Ünder at få løbedueller mod en Shakhtar-bagkæde, som godt kan mangle lidt fart.

Det er selvfølgelig lidt af et chancespil at gå efter en navngiven spiller til at score, men alt andet lige virker oddset en anelse for højt på, at han får scoret i aften.

Roma - Shakhtar, Cengiz Ünder scorer i kampen

Odds 2,88 hos Betfair Sportsbook

Spilstop tirsdag 13/3 klokken 20:45

Indsats 200 kroner