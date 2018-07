Vi er ude med et regulært langskud til aftenens kamp i Haderslev, men til oddset er det simpelthen for godt til ikke at prøve. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at den hollandske forsvarer Kees Luijckx kommer på måltavlen - det er selvfølgelig ikke hver gang, at han gør det, men han er ret målfarlig af en central forsvarer at være.

Det er der flere forklaringer på. Dels er han særdeles stærk i luftrummet og dygtig til at time sine hovedstød, dels positionerer han sig godt i feltet og endelig har han også en fin sparketeknik og sparker direkte frispark for Sønderjyske. Alt det lagt sammen har kastet 10 mål af i 59 kampe i hollænderens tid og alene det gør odds over syv gange pengene interessant på, at han får scoret i denne kamp.

For det er langt fra sæsonens sværeste kamp, som Sønderjyske står over for i og med Horsens på hjemmebane er en af de kampe, hvor man gerne skal have point på tavlen - og selv om Horsens er et fysisk stærkt hold, lukker de relativt mange mål ind på defensive dødbolde ligesom det heller ikke er en fordel, at gæsterne må stå med Kevin Mendoza på mål.

Han er stærk på stregen, men ikke voldsom stærk i luftrummet, og det skal kun være en fordel for et spil på, at Kees Luijckx kommer på måltavlen i aften, ganske som han gjorde det i søndags ude mod OB. Det skal for en god ordens skyld med, at han ikke har scoret i de hidtidige tre møder med Horsens, men stadig virker oddset noget for højt til en Luijckx-scoring i aften.

Sønderjyske - Horsens, Kees Luijckx scorer

Odds 7,50 hos Bet365

Spilstop fredag 27/7 klokken 19:00

Indsats 100 kroner