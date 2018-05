Der er i den grad lagt op til fodboldfest, når FC Midtjylland og FC Nordsjælland mødes i aften. Værterne er pisket til at gå efter sejren for at holde liv i gulddrømmen, mens gæsterne også meget gerne skal have point for at holde liv i drømmene om metal - og det bør give os en omskiftelig kamp med masser af chancer.

Odds på mange mål er dog tilpas lavt til, at der ikke er den store værdi at hente dér - til gengæld virker der til at være et meget interessant målscorerspil i kampen. For udover at være en både klog og elegant midtbanespiller, er Mathias Jensen nemlig også særdeles målfarlig.

Først og fremmest fordi, at han dels er straffesparksskytte og dels også tager frisparkene uden foran feltet, hvor hans glimrende sparketeknik allerede har kastet mål af sig. I den nuværende trup er det kun Ernest Asante, der afslutter flere gange pr. kamp end Mathias Jensen, og han også i afslutningspositioner ude i feltet, hvor han skal omsætte de berømte cutbacks til en farlig afslutning.

Oveni har han i den grad ramt topformen netop nu. Tre mål i de seneste fire kampe inden han måtte stå over i Brøndby på grund af karantæne, og godt nok er det her på papiret en svær udekamp, men odds helt nede omkring 1,40 på, at begge hold får scoret, bliver det betragtet som meget sandsynligt, at gæsterne nok skal få scoret.

I det lys giver det ikke meget mening, at Mathias Jensen er så langt nede på målscorerlisten, da han er blandt de mest sandsynlige målscorere hos gæsterne og trods alt også vicetopscorer af de nuværende spillere i truppen med 11 mål og spiller i øvrigt fuld tid nærmest hver gang han spiller.

Det er selvfølgelig ikke noget sikkert spil, men til oddset skal værdien i den grad være til at få øje på. Man finder oddset ved at gå ned under ”scorer i kampen” og så vælge Mathias Jensen.

FC Midtjylland - FC Nordsjælland, Mathias Jensen scorer

Odds 4,80 hos Danske Spil

Spilstop mandag 7/5 klokken 19:00

Indsats 200 kroner