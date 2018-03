Den første test frem mod VM finder sted i aften, når Danmark og Panama tørner sammen i Brøndby. Det bliver næppe nogen voldsom intensiv affære, som man ofte ser det i venskabskampe specielt med tanke på, at der også kommer mange udskiftninger, og det bør også kunne åbne for et interessant spil i denne kamp.

Christian Eriksen er banens med afstand største profil, men derfor er det ikke helt åbenlyst, at han så også får scoret. Det taler selvfølgelig imod spillet, at han tager de danske frispark og formentlig også et eventuelt frispark, men ellers er det svært at finde de store argumenter for, at han får scoret i dag. For banen i Brøndby indbyder ikke til den form for fodbold, som Christian Eriksen er bedst til.

Det kan meget nemt blive en fysisk kamp, hvor eventuelle danske scoringer kommer i hovedspillet, og her kan Christian Eriksen sagtens komme i oplæggerens rolle, men han scorer næppe selv på hovedet. Endnu mere vigtigt er det dog, at han næppe spiller fuld tid.

Der er venskabskamp igen om fem dage mod Chile, ligesom han har haft et hårdt program for Tottenham i dette forår, så det ville ikke give meget mening at lade ham spille fuld tid mod Panama. Enten ryger han ud allerede i pausen, eller måske efter en time - og holder den tese, giver det lige pludselig glimrende mening at spille ham til at gå fra banen i aften uden en scoring.

Her er det også værd at bemærke, at Panamas kvaliteter stort set alle sammen er at finde i defensiven. Det var den, som bragte holdet til den meget overraskende VM-billet, og det er også med et defensivt udgangspunkt, at man kommer til Brøndby i aften. Med andre ord er de ikke et hold, der lukker ret mange mål ind, og det taler også for dette spil. Derfor virker det som et glimrende værdispil på, at Christian Eriksen ikke får scoret mod Panama.

Danmark - Panama, Christian Eriksen scorer? NEJ

Odds 1,60 hos Danske Spil

Spilstop torsdag 22/3 klokken 20:00

Indsats 200 kroner