Dijon har været en af sæsonens positive overraskelser, og det ikke mindst takket være en meget offensiv spillestil. Man går gerne ud og presser modstanderne højt i hvert fald på hjemmebane, og det er en af grundene til, at man har scoret i 15 af sæsonens 16 hjemmekampe indtil videre, hvilket inkluderer kampe mod Paris SG, Monaco og Marseille.

Nu gælder det så endnu et tophold, og da Dijon ikke har ret meget at spille for resten af sæsonen, må man forvente, at de endnu engang griber kampen offensivt an. Et minus for spillet er det dog, at topscorer Julio Tavares sidder over med en skade, men Dijon har tre spillere med stort set lige mange mål i toppen af topscorerlisten i denne sæson, hvorfor tabet trods alt skal være til at overse.

De møder et Lyon-hold, der også har deres forcer i det offensive. Retfærdigvis skal det dog siges, at de faktisk har rækkens næstbedste defensiv efter Paris SG, men det er mere et udtryk for, at man er dygtige til at holde modstanderne væk fra målet end det er et udtryk for, at man forsvarer godt.

Spændende bliver det derfor at se, hvad der sker, når disse to hold kommer på banen med en ambition om at presse modstanderen højt. En oplagt mulighed er en meget åben kamp med omstilling på omstilling, og det var lige præcis hvad der skete i den omvendte kamp i Lyon, hvor der var bunkevis af chancer i en kamp, der da også endte med 3-3.

Om vi får så mange mål i aftenens kamp, er naturligvis langt fra sikkert, men det er i hvert fald svært at se, at vi ikke skulle få en åben og underholdende kamp, da Dijon kan spille frit, og Lyon skal gå efter tre point for at sikre Champions League i næste sæson. Af samme grund bliver dagens spil, at begge hold kommer på tavlen i denne kamp.

Dijon - Lyon, begge hold scorer

Odds 1,68 hos Unibet

Spilstop fredag 20/4 klokken 21:00

Indsats 100 kroner