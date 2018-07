Den bedste finske række ligger ikke stille over VM-slutrunden, og der findes et interessant spil netop her i dag.

Det giver ikke rigtig mening, at man får så flot et odds på, at der falder mindst tre scoringer i opgøret mellem Mariehamn og Honka. Hjemmeholdet snitter 3,24 mål pr. kamp, hvilket tydeligvis er højt efter sæsonens første 17 kampe.

Derudover Mariehamns sidste syv af otte hjemmmekampe også endt med mindst tre scoringer, hvor snittet i disse kampe har været på utrolige 3,88 mål, så der er ingen tvivl om, at der er mål i hjemmeholdets kampe. Forsvaret har det svært, og man har da også kun holdt buret rent en gang mod Ilves, men her var det takket være Ilves´ uskarpe angribere.

Gæsterne fra Honka er også glade for mål, og har et fornemt scoringssnit på. 2,88 mål pr. kamp, og i sine seneste syv kampe har der været mindst tre mål i seks af dem. Holdet er dog en anelse afdæmpede på udebane, dog ikke i sidste udekamp, hvor der faldt hele fem scoringer mod Inter Turku i et sandt chanceorgie.

Det er svært at se, hvorfor denne kamp skal afvige fra normalen. Gæsterne skal jagte de europæiske pladser i toppen, og Mariehamn skal helst bruge ponintene, så man ikke havner midt i den tætte bundstrid. Det ligner på forhånd en åben kamp, og så må oddset være meget attraktivt.

Mariehamn - Honka, over 2,5 mål

Odds 1,83 hos Unibet

Spilstop onsdag d. 4/7 kl. 18:00

Indsats: 300 kroner