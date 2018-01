De forsvarende Super Bowl-mestre New England Patriots tager i aften mod Jacksonville Jaguars i AFC-finalen, og det bør blive en pointfattig affære.

For der er meget spil i aften, hvor vinderen kommer til at repræsentere AFC ved Super Bowl, der bliver spillet om to uger i Minneapolis, og derfor bør det også blive en kamp, hvor der bliver gået konservativt til værks.

Derudover er New Englands altoverskyggende stjerne Tom Brady tvivlsom med en skadet tommelfinger. Hvis han ikke er 100 procent, så bør det hæmme værternes angreb markant, så de ikke kommer til at score mange point. Fordi de skal op imod NFLs bedst forsvar. Et forsvar, der har domineret i store dele af sæsonen, og som er skabt til at dæmme op for New England.

De er hurtige, fysisk stærke og hamrende atletiske, og så deres enhed bare fremragende.

Dog kommer gæsternes angreb ikke til at imponere i aften. For selvom New Englands angreb har set ringe ud tidligere i sæsonen, så skal man stadigvæk op imod den bedste defensive hjerne i NFL, nemlig New Englands træner Bill Belichick, der altid er fantastisk forberedt på sine modstandere.

Det ligner en meget lige kamp på begge sider af bolden, og derfor bør det blive kamp, hvor vi ikke får mange point på tavlen.

New England Patriots – Jacksonville Jaguars, under 45,5 point

Odds 1,92 hos Unibet

Spilstop søndag d. 21/1 kl. 21:05

Indsats: 200 kroner