De fleste ligaer er færdige for denne sæson, og derfor vil de kommende dages spilforslag ofte komme fra lidt mindre profilerede ligaer, som ikke holder tidlig pause på grund af VM. En af dem er den bedste række i Irland, hvor det er lykkedes at finde et enkelt godt spil.

Her mødes Shamrock og St. Patricks og det virker ikke helt oplagt, at hjemmeholdet skal være så store favoritter i den kamp. Det har nemlig langt fra været en sæson som håbet for Shamrock. Man startede ellers glimrende ud, men har så ramt lidt af et formdyk med blot én sejr i de seneste ni kampe.

Den kom så godt nok mod topholdet Cork City, men derudover har det været meget småt med de gode præstationer. Senest hentede man blot uafgjort mod bundholdet Sligo i en kamp, hvor man godt nok dominerede på bolden, men hvor det kneb gevaldigt med effektiviteten foran mål - og det har været holdets helt store problem i de seneste par måneder. Sølle syv mål har man scoret i de seneste ni kampe, og derfor har man ikke hentet flere point, end tilfældet er.

Den rutinerede forsvarer Joey O'Brien sidder i øvrigt udenfor med karantæne. Hvor tingene ikke rigtigt kører for Shamrock, er det modsatte tilfældet i St. Patricks. Blot én gang har de tabt i de seneste ni kampe, og det nederlag kom ude mod førerholdet fra Dundalk.

Fredag mod Derry City leverede man sæsonens mest overbevisende indsats med fem mål og flot spil, og det er derfor en trup med masser af selvtillid, som kommer til denne kamp, og St. Patricks skulle komme med stærkest mulige trup. Skal man finde en anke mod spillet må det være, at begge hold har været klart bedst på eget græs, men da der trods alt er tale om et lokalopgør mellem to Dublin-hold, må fordelen af hjemmebane være til at overse. Alt i alt virker St. Patricks som et fint værdispil i dag.

Shamrock - St. Patricks X2

Odds 1,72 hos Bet365

Spilstop tirsdag 22/5 klokken 21:00

Indsats 200 kroner