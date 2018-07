FC Midtjylland skal i gang med sin Champions League-kvalifikation og skal på en vanskelig opgave mod Astana, hvor første halvleg ikke ser spændende ud.

Det har ikke været en optimal sæsonstart for FC Midtjylland, der er uden sejr efter de to første kampe. Holdets offensiv har virket tandløs til tider, og holdet har da også haft svært ved at skabe chancer og udnytte spilovertaget. Dog er forsvaret stadigvæk solidt, og selvom man lukkede to mål ind mod AaB, så var det ikke et retvisende billede af den overordnede præstation fra FC Midtjyllands forsvar.

Man må blandt andet forvente, at målmand Jesper Hansen ikke dropper ligeså fælt igen, som tilfældet var i kampen mod AaB. Astana slog Sutjeska fra Montenegro i sidste runde, hvor det var holdets defensiv, der med to clean sheets i de to kampe bar holdet videre til næste runde..

Holdet skulle endda tilkæmpe sig et tvivlsomt straffespark i det første opgør for at vinde, og man skabte generelt ikke mange chancer i opgøret, selvom man spillede hjemme på kunstgræsset.

Det bør være to hold, der har respekt for hinanden, og derfor bør det ikke starte med det rene festfyrværkeri, så forvent en langgaber i første halvleg.

Astana - FC Midtjylland, 0-0 efter første halvleg

Odds 2,60 hos Unibet

Spilstop tirsdag d. 24/7 kl. 16:00

Indsats: 100 kroner