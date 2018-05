Der er pokalfinale i Rom mellem Juventus og Milan. Det er samtidig mødet mellem to store giganter, som dog er milevidt fra hinanden netop nu. Juventus var godt nok ved at smide mesterskabet efter nederlaget til Napoli, men nu er man blot ét point fra titlen - hvilket blot er en formalitet at få - og altså genvinde ”The double” med en sejr over Milan i aften.

Udover skadede Giorgio Chiellini skulle Juventus være i stærkeste opstilling, da Mario Mandzukic er meldt klar og de skal op imod et Milan-hold, som blomstrede lige efter ansættelsen af Gennaro Gattuso, men siden da er gået i stå igen. Den store nedtur kom med nederlaget til bundproppen Benevento uden at det dog var en enkelt dårlig kamp.

Man var svært heldige med point i lokalopgøret mod Inter og kunne også sagtens have tabt til Napoli, og at man så siden har vundet to kampe i træk handler mere om, at man har mødt rækkens for tiden to dårligste hold i Verona og Udinese end at man pludselig har ramt en ny formtop.

Man ser ofte en effekt lige efter trænerskiftet, når der kommer en ny træner ind med energi, men effekten plejer sig så ofte at fortage sig gradvist, og det virker til at være tilfældet hos Milan denne gang. Dermed ikke sagt, at de er chanceløse i denne kamp.

De har stadig et hold, der kæmper for hinanden og altså holdt Inter og Napoli fra at score, men kigger man på de to hold netop nu, virker Juventus noget kun stærkere end Milan. Derfor skal Juventus også være store favoritter i denne kamp specielt med tanke på, at de har vundet begge indbyrdes opgør i sæsonen mod Milan, og der bør være en smule værdi at hente på 1-tallet.

Juventus - Milan 1

Odds 1,84 hos Unibet

Spilstop onsdag 9/5 klokken 21:00

Indsats 200 kroner