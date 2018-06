Indtil videre har der ikke været voldsomt mange kort ved VM, men det kan godt ændre sig, når vi kommer ind i runde to af gruppespillet. Holdene har nu fået rystet de værste nerver af sig, og derfor vil det på ingen måde overraske, hvis vi får flere kort at se fra nu af.

Et godt bud på en kamp med kort kunne således være kampen mellem Rusland og Egypten. Russerne fik godt nok kun ét enkelt gult kort mod Saudi Arabien, men det var også en meget lavintensiv kamp, der reelt set var afgjort efter første halvleg. Denne kamp bør blive helt anderledes.

Dels er Egypten et hold, der gerne spiller fysisk og dels har de formentlig Mohamed Salah med igen, og hans fart vil helt sikkert komme til at volde det russiske forsvar problemer. Der er flere langsomme spillere i den russiske bagkæde, og derfor er man sårbar over for omstillinger, som Egypten normalt er ganske gode til at udføre.

Hvorvidt de lykkes med det, skal herfra være usagt, men det bør i hvert fald give en del situationer med potentielle kort. Egypterne kom fra deres åbningskamp mod Uruguay med to kort, men her har de ingen grund til at spare sig, da et nederlag vil være lig med et farvel til VM.

Kampens dommer skal også lige nævnes. Det er Enrique Cáceres fra Paraguay, og han er normalt en rimelig kortglad herre, når han dømmer internationalt. I de seneste 10 kampe, han har dømt i enten Copa America eller den sydamerikanske VM-kvalifikation, har han otte af gangene givet mindst fire kort.

Kun i opgøret mellem USA og Argentina ved Copa America for to år siden var han helt nede på ét kort, men her var Argentina også hurtigt stort foran, hvilket fik kampen til at dø ud. Man skal selvfølgelig tage hensyn i sin vurdering til, at der har skulle relativt meget til for at få kort ved denne VM-slutrunde, men mindst fire kort virker til oddset som et ret interessant spil.

Rusland - Egypten, over 3,5 kort

Odds 2,13 hos NordicBet

Spilstop tirsdag 19/6 klokken 20:00

Indsats 200 kroner