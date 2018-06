Mens Danmark i aften indleder VM med gyseren mod Peru, skal det mindste land til nogensinde at være med en slutrunde indlede deres VM-eventyr mod verdens bedste fodboldspiller. Det ligner et ulige match, men det kan sagtens blive en både underholdende og spændende kamp mellem Argentina og Island.

Som vi så ved EM for to år siden, er Island ikke et hold, man sådan lige kører over. Imponerende nok formåede man at score i samtlige fem kampe ved slutrunden dengang, og det var ikke fordi, at Island spillede specielt charmerende fodbold.

Men som vi også har set det med Horsens i Superligaen, kan man komme langt på gejst, fysik og stor fokus på dødbolde, og det vil helt sikkert også komme til at volde Argentina problemer i dag. Dertil skal man ikke undervurdere betydningen af, at Island nærmest har haft en folkevandring til det russiske.

Op mod 30.000 islændinge forventes at være til EM og de kommer til at bære holdet frem, som vi også så det ved EM i Frankrig, og så skal man lige huske på, at de trods alt kom til VM ved at vinde en pulje foran Ukraine, Kroatien og Tyrkiet, hvilket trods alt vidner om en vis kvalitet.

Man behøver ikke være fodboldprofessor for at lure, at Argentina har et på papiret noget stærkere hold end Island, men dels er det mere end inkorporeret i oddsene, og dels virker de mange stærke navne ikke for alvor til at have fundet sammen som en enhed under Jorge Sampaoli.

Med Lionel Messi i spidsen har man dog så meget offensiv kvalitet, at det trods alt er svært at se dem gå fra denne kamp uden at score, men modsat kan man også sagtens Island score på enten en omstilling eller måske endnu mere oplagt en dødbold, for Argentina er til at tale med defensivt og må endda undvære sin normale førstekeeper Sergio Romero, hvilket alt andet lige skal koste et par procenter defensivt. Derfor virker det logiske spil hér at være, at begge hold får scoret i kampen til et overraskende højt odds.

Argentina - Island, begge hold scorer

Odds 2,35 hos Betfair Sportsbook

Spilstop lørdag 16/6 klokken 15:00

Indsats 200 kroner