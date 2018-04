Der ligger et interessant spil på Cardiff, der tager turen til Sheffield i aften.

Der lugter af Premier League igen for Cardiff, der i skrivende stund ligger på andenpladsen i The Championship, hvor man har syv point ned til Fulham, der ligesom Cardiff, er i forrygende form for tiden.

Holdets defensive organisation er fantastisk, og suppleret med et ligeså forrygende omstillingsspil, der blandt andet bliver ført an af danske Kenneth Zohore, der med sin hurtighed skaber mange gode chancer. Derfor har holdet også vundet halvdelen af sine udekampe med denne opskrift, der ofte virker mod disse hold, der ikke er særlig gode til at skabe spillet selv.

Og det er lige det problem Sheffield United har mod de bedre mandskaber, hvor man godt nok slog Wolverhampton, men tabte til både Aston Villa og Fulham, og leverede ikke nogen stor præstation i holdets seneste hjemmekamp mod Nottingham Forest.

Derudover må hjemmeholdet undvære sin normale førstekeeper til opgøret Jamal Blackman, der sidder over med karantæne.

Derfor bør der ligge et fint spil på, at Cardiff tager alle tre point i aften, som man har set så ofte denne sæson.

Sheffield United – Cardiff, 2

Odds 3,00 hos Bet365

Spilstop mandag d. 2/4 kl. 20:45

Indsats: 100 kroner