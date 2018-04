Tottenham er forståeligt nok meget store favoritter mod et Watford-hold uden alverden at spille for, og som endnu ikke har scoret på fremmed græs, siden Javi Gracia kom til som manager i slutningen af januar måned.

Dermed ikke sagt, at Watford bare lægger sig ned i denne kamp, men de har tabt stort på udebane til flere af de andre tophold, hvorfor det som udgangspunkt virker oplagt, at Tottenham nok skal få scoret mindst et par gange. Odds er dog blevet ret uinteressante på værterne, så i stedet kigges i retning af et målscorerspil. Her kunne Harry Kane være et oplagt bud, men skal man kigge på ren oddsværdi, bør det give noget mere mening at tage de danske briller på og gå efter mindst en scoring af Christian Eriksen.

Han har nemlig ramt målformen på et ganske godt tidspunkt med seks mål i de seneste seks kampe (selv om Harry Kane godt nok snuppede det ene af de mål), og da Watford forventes at stå lavt i dag, vil det i hvert fald give ham gode muligheder for at fyre kanonen af fra distancen, ligesom der formentlig også vil komme et par fine chancer på frispark, som kampen skrider frem.

Kommer Tottenham som forventet foran, bliver Watford nødt til at åbne rummene endnu mere, og det skal igen tale for den elegante danskers muligheder for at komme på tavlen. For Tottenham er der ikke mere at spille for i denne sæson udover at sikre næste sæsons Champions League.

Derfor er der ikke nogen grund til at spare danskeren ved at tage ham tidligt ud af kampen, ligesom man formentlig vil blive ved med at køre på, selv om man er kommet foran med et par scoringer. Det er selvfølgelig et chancespil at gå efter en Eriksen-scoring, men i forhold til betalingen giver det rigtig god mening at prøve et mindre spil på det.

Tottenham - Watford, Christian Eriksen scorer

Odds 2,70 hos Danske Spil

Spilstop mandag 30/4 klokken 21:00

Indsats 100 kroner