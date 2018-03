Premier League er tilbage, og der lurer et fint spil i kampen mellem Manchester United og Swansea.

Gæsterne fra Swansea, har fået styr på sagerne under holdets nye træner Carlos Carvalhal, og er lige nu tre point over nedrykningsstregen, hvor man ellers havde fristet mange uger under den.

Defensiven er stabiliseret, og på udebane, har man også gjort det rigtig fornuftigt. Udover svipseren mod Brighton, hvor det blev til en lille snitter, har Swansea vist god organisation og disciplineret defensivt spil.

Dog har offensiven det svært, og holdet er uden franskmanden Jordan Ayew, der er ude med karantæne, og mod et solidt Manchester United-forsvar, bliver det svært at se, hvordan Swansea skal komme på tavlen.

Omvendt sprudler Manchester Uniteds angreb ikke, og især tilførelsen af Alexis Sanchez, har slet ikke båret frugt indtil videre. Spillet er langsomt og til tider fuldstændig blottet for ideer, og nu skal man op imod et Swansea-mandskab, som kommer til at kæmpe ender ud af bukserne.

Det er set flere gange i denne sæson, at Manchester United stiller sig dybt på egen bane, når man er kommet foran, og sker det igen i dag, så bør det ikke blive nogen målfest. Men værterne bør stadigvæk leve op til favoritværdigheden på Old Trafford.

Manchester United – Swansea, Hjemmeholdet vinder + under 3,5 mål

Odds 1,80 hos NordicBet

Spilstop lørdag d. 31/3 kl. 16:00

Indsats: 200 kroner