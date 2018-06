Argentina går ind til den kommende VM-slutrunde med en fremragende offensiv, men der kan ligge et fint spil imod dem.

Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Agüero og Lionel Messi er offensive navne fra den øverste hylde, men de har haft det svært. Således skal man tilbage til d. 16 november 2016 for at finde et mål, der ikke er scoret af Lionel Messi i en betydende landskamp.

Og det har været problemet for det argentinske mandskab, at man ikke har fået det til at fungere med en offensiv, der på papiret bør være slutrundens bedste, og havde det ikke været for endnu en majestætisk præstation af Messi, så kunne Argentina meget vel slet ikke været kommet med til slutrunden.

Argentina er placeret i gruppe C, hvor der venter tre stærke modstandere. Island, Kroatien og Nigeria, er alle hold, der ser rigtig stærke ud i år, og kan sagtens gå hen og drille Argentina. Man så for to år siden, hvor stærke Island var, og hvor svært det var at skabe chancer mod den stærke enhed. Kroatien har igen i år en fremragende midtbane, der på papiret er langt stærkere end Argentinas, så her kan argentinerne meget vel komme i problemer, og så venter Nigeria, der kan gå hen og blive gruppens helt store overraskelse.

Ved VM-slutrunden for fire år siden, fik Argentina scoret otte gange, og her nåede man finalen, hvor man tabte til Tyskland. Derudover har Lionel Messi spillet en lang og opslidende sæson for FC Barcelona, så der er spørgsmålstegn om troldmandens topform, for det var en spiller, der så træt ud i slutningen af sæsonen.

Og gruppen er i år, langt sværere end tilfældet var for fire år siden, så det bør være et fint spil, at vi ikke får særlig mange mål fra Argentinas side.

VM i Rusland, Argentina under 7,5 mål i slutrunden

Odds 2,00 hos Bet365

Spilstop lørdag d. 16/6 kl. 16:00

Indsats: 200 kroner