OLYMPIAKOS - RØDE STJERNE

Kamp om hvem af de to hold, der skal i Europa League, og her skal Olympiakos være ret store favoritter. Røde Stjerne er intet værd, når de spiller på udebane i Champions League. Samtlige fem kampe er tabt og samlet 21 mål lukket ind over de seneste par sæsoner, og her gælder det et hold, som normalt er stærke hjemme. Olympiakos tog point fra Tottenham og gav Bayern München kamp til stregen, og havde det ikke været for et rødt kort, havde man næppe tabt den omvendte kamp. Oven i er gæsterne uden Richmond Boakye, så spil 1-tallet.

Olympiakos vinder kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,57 er fundet hos Bwin



BAYERN MÜNCHEN - TOTTENHAM

Betydningsløs kamp, som sagtens kan gå hen og blive underholdende. Tottenham har været særdeles underholdende under José Mourinho, hvor den direkte stil passer holdet godt, og selv om flere af profilerne formentlig spares til denne kamp, ændrer det ikke på måden, som der spilles på. Bayern har forsvaret dårligt længe, og da de er ved at være pressede i Bundesligaen, lader de formentlig også et par profiler stå over. De kommer normalt med et meget offensivt udtryk hjemme og kan gøre det her risikofrit, hvilket bør åbne for masser af mål i kampen.



Over 3,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,00 er fundet hos Betfair Sportsbook



CLUB BRÜGGE - REAL MADRID

Kampen er uden betydning for Real Madrid, og derfor er Sergio Ramos og Toni Kroos blevet hjemme, mens Eden Hazard fortsat er på skadeslisten. Real Madrid har dog udelukkende taget spillere med fra A-truppen, så dårligere kan holdet heller ikke være, og blandt andet forventes Luka Modric at starte inde. Kampen er kun vigtig for Club Brügge, hvis Galatasaray vinder i Paris, og oven i mangler de to vigtige spillere på grund af karantæne i form af Clinton Mata og Krepin Diatta. Derfor synes oddset interessant på udesejren til Real Madrid.