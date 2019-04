Roskilde - Silkeborg

Roskilde har været meget målrige under Christian Lønstrup, hvor 14 af de 16 kampe er endt med mindst tre scoringer, og selv om denne kamp foregår på naturgræs, bør vi stadig få en del mål at se. Begge hold er klart bedst offensiv, og de har da også henholdsvis nummer ét og to på topscorerlisten, mens Silkeborg trods status af tophold, har lukket mål ind i fire ud af fem kampe i dette forår. Da de mødtes i Silkeborg for en måned siden, var der masser af chancer og fire mål, og trods Morten Nielsens karantæne for Roskilde, ligner det mange mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 1,68 er fundet hos Unibet



Fortuna Köln - Hansa Rostock

Hvis Fortuna Köln går ind til denne kamp med bange anelser, så forstår man det godt. Hele tre af holdets stamspillere er nemlig i karantæne, og uden Boné Uaferro, Sebastian Schiek og Moritz Fritz er værterne voldsomt svækkede oveni den relativt lange skadesliste som man her. Her gælder det et af rækkens mest formstærke mandskaber. Siden trænerskiftet i vinterpausen, har Hansa Rostock set klart forbedrede ud, og kan stadig nå at spille med i kampen om oprykning. Det kræver dog en sejr hér, og de bør kunne udnytte værternes fravær og vinde.

Hansa Rostock vinder kampen

Tyskland - 3. Liga, klokken 13:00

Odds 2,20 er fundet hos Bet365



Levante - Huesca

Bundbrag, hvor specielt Huesca skal jagte sejren. Bundholdet har dog langt fra spillet så dårligt, som resultaterne viser, og senest viste man stor moral mod Celta, selv om det kun blev ved det ene point. Udover karantæneramte Xabier Etxeita er gæsterne i hvad der svarer til stærkeste opstilling. Levante nærmer sig bunden efter en dårlig periode på nu seks kampe i træk uden sejr. Hér har man Erick Cabaco og Ruben Veza i karantæne, så man må ændre på halvdelen af pladserne i bagkæden. Derfor skal Huesca være et fint chancespil i aften.

Huesca vinder kampen

Spanien - Primera Division, klokken 18:30

Odds 3,80 er fundet hos Bet365