Presset er maksimalt på Brøndby før fredagens finale mod Randers, hvor vinderen får en billet til næste sæsons Europa League-kvalifikation.

Og det får Brøndby svært ved at håndtere.

Sådan lyder det i hvert fald fra Bettingklubbens ekspert Nicolai Baldorf.

I den nyeste udgave af B.T.s betting-podcast anbefaler Baldorf nemlig spil på Randers til ikke at tabe i ordinær spilletid til odds 2,05.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Jeg har ikke følt, at Brøndby har været specielt overbevisende. Jeg ved godt, de vandt over OB i weekenden, men er du Vimmersvej nogle chancer, de (OB, red.) får brændt. Jeg kan ikke se, de (Brøndby, red.) skal være så heldige igen,« siger Nicolai Baldorf.

Derudover peger eksperten på, at fraværet af Simon Tibbling og i særdeleshed Simon Hedlund kommer til at gøre ondt på Brøndby.

»Det er – synes jeg – deres bedste spiller (Simon Hedlund, red.) i offensiven i foråret, som de mangler. Det må gøre ondt – også i forhold til, at de gerne vil spille meget direkte og på omstillinger. Når han ikke er med, må det bare trække væsentligt ned for Brøndby i den her situation,« siger han og fortsætter:

»Kamil Wilczek har ikke været fantastisk i mesterskabsspillet. Og Hany Mukhtar er en skygge af sig selv. De offensive kræfter for Brøndby er bare ikke oppe på det niveau, som man så hele sidste sæson og også har set store dele af denne sæson,« lyder det fra Baldorf, som forudser, at Brøndby kan blive ramt af Randers' kontra-kniv.

»Hvis de skal åbne op mod et Randers-hold, som har glimrende omstillingsspillere, så kan vi godt se en kamp, hvor Randers har gode chancer for ikke at tabe kampen i ordinær tid,« siger han.

Denne uges udgave af Bettingklubben indeholder blandt andet flere spilforslag til Champions League-finalen, ligesom der er anbefalinger til de afgørende oprykningskampe til Superligaen.

Og så har et enkelt spil på folketingsvalget også fundet vej til Bettingklubben.

I studiet er som altid eksperterne Steffen Dam og Nicolai Baldorf samt vært Søren Paaske.