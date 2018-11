Efter lidt grus i maskeriet tidligt på sæsonen med uafgjort ude mod Wolverhampton, har Manchester City set helt suveræne ud på det seneste.

Næste stop for Pep Guardiolas tropper er Southampton, og her kigges der da også i retning af førerholdet. Dagens to andre spil finder vi fra den hjemlige andedam.



Manchester City - Southampton

Manchester City er nu oppe på seks kampe i træk uden mål imod, og det er ikke tilfældigt. Holdet spiler fremragende netop nu, og det er meget imponerende, så få chancer man giver væk specielt mod de mindre hold. De møder et Southampton-hold, som famler med både at finde den rigtige taktiske formation og få offensiven til at fungere. De er uden scoring i fem Premier League-kampe på stribe, og i begge de to første kampe mod top fem-holdene har man tabt klart uden selv at score. Derfor er oddset godkendt på, at City vinder med rent bur.

Manchester City vinder med rent mål

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook



AGF - Randers

De to seneste møder i Randers mellem AGF hos førstnævnte har været ret chancefattige, men det plejer at være anderledes i Aarhus. Her har begge hold scoret i fem af de seneste syv kampe, og det bør der også være gode chancer for i dag. AGF har nemlig kun holdt modstanderen fra at score i én kamp siden Oscar Whalley fik pladsen i målet for syv kampe siden, og hjemme kommer AGF som regel ud med et offensivt udtryk. Randers har for deres del scoret i samtlige udekampe på nær mod de to tophold, så gå efter, at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:30

Odds 1,87 er fundet hos Betfair Sportsbook



Hvidovre - Nykøbing

Hvidovre var tæt på point i Silkeborg og understregede, at de er et hold i fremgang. De fik godt nok Nicolai Bak Johannessen og Malte Kiilerich skadet i den kamp og hvorvidt de er klar her vides ikke, men stadig har man en fornuftig bred trup, og normalt er Hvidovre et meget stærkt hjemmehold, der i denne sæson kun har tabt til rækkens to tophold. Nykøbing svinger meget i præstationerne, men de to seneste kampe har langt fra været de bedste, og det er i hvert fald svært at se, at de ligefrem skal være favoritter i denne kamp. Spil 1-tallet.

Hvidovre vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 2,75 er fundet hos Bet365

