Horsens - AGF

Der var ikke mange chancer i Horsens’ første kamp i gruppespillet mod Sønderjyske, og det bør der heller ikke komme i denne. Hvor begge hold længe har skullet jagte en plads i slutspillet, handler det nu udelukkende om at sikre en af de to første pladser i gruppen, og det virker i hvert fald til at få Horsens til at spille med noget mindre risiko, og de er i hvert fald svækkede af, at Sivert Nielsen er i karantæne. AGF-keeper Kamil Grabara droppede fælt senest, men har ellers været en stabil keeper, og holder han sit normale niveau, ligner det her ikke nogen målfest.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 1,76 er fundet hos JetBull

Southampton - Liverpool

Liverpool blev reddet til allersidst mod Tottenham, men spørgsmålet er, om den går igen i denne kamp. Southampton har været klart forbedrede under Ralph Hassenhüttl, og hjemme kommer de hver gang med en offensiv tilgang og har da også scoret i samtlige otte kampe på St. Marys med ham som manager. Liverpool har ikke imponeret voldsomt på udebane i det nye år, og i de seneste tre kampe har den ellers sikre defensiv også vaklet, hvor både Burnley og Fulham har scoret mod Liverpool. Det ligner mål i begge ender i denne kamp.

Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 2,00 er fundet hos Bethard



Jong Utrecht - Almere City

Almere City har set klart bedre ud, siden Ole Tobiasen overtog trænerposten, og har kurs imod playoff om oprykring til den bedste række. De møder et Jong Utrecht-hold, som intet har at spille for og som blot har hentet to point i de seneste 14 kampe. Med andre ord ligner det ret meget en sejr til gæsterne, men det bedste spil kan vise sig at være, at Almere vinder, men at begge hold får scoret. Jong Utrecht har trods de elendige resultater, scoret i 10 af de seneste 11 kampe og kommer helt sikkert til denne kamp med en offensiv indstilling til kampen.

Almere City vinder og begge hold scorer

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 3,00 er fundet hos Unibet