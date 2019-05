Når Brøndby møder FC Nordsjælland på mandag, skal man ikke sætte næsen op efter mange mål.

Det er vurderingen fra Nicolai Baldorf, som i den nyeste udgave af Bettingklubben anbefaler spil på under 3,5 mål i kampen til odds 1,97.

»Jeg synes ikke, det er to over-hold. Jeg synes ikke, Nordsjælland under Flemming Pedersen (cheftræner i FCN, red.) kommer med det udtryk, vi normalt kender dem for. Jeg synes, de spiller uden den energi og lyst... De spiller lidt mere leverpostejagtigt. Det er slet ikke det Nordsjælland, vi kender fra Hjulmand,« siger Nicolai Baldorf, som heller ikke er imponeret af Brøndbys angreb.

»Offensivt har de ikke været helt fantastiske. Jeg ved godt, de scorer to gange i derbyet, men lad os nu kigge på målene; Dennis Vavro med en kæmpe brøler ved 1-0 målet, og Dennis Vavro der scorer selvmål. Så gode synes jeg heller ikke, de var. Jeg synes, de har problemer med at skabe spillet.«

»Kamil Wilczek kan ikke score. Han har ikke scoret i mesterskabsspillet endnu.«

»I sådan en kamp her, hvor der heller ikke er synderligt meget på spil, der kan det godt blive lidt en fuser… Så bliver der altså alligevel langt op til fire mål her,« siger han.

Nicolai Baldorf pointerer samtidig, at Brøndby formentlig også vil have fokus på pokalfinalen mod FC Midtjylland, hvilket kan påvirke deres motivation til kampen.

»Brøndby spiller jo fredag pokalfinale mod Midtjylland. Og jeg kan sagtens se Brøndby sige ’okay, måske skal vi lige spare nogle spillere her’. For det er trods alt en dag mindre til at restituere i end FCM (midtjyderne spiller søndag mod FCK, red.). Og det er bare årets vigtigste kamp. Hvis de vinder den der pokalfinale mod FCM, så har det være en fin sæson,« siger han og fortsætter:

Bettingklubben, B.T.s betting-podcast, der hver torsdag udkommer med brandvarme spilforslag til lytterne.

»Så kommer man stadig i Europa næste sæson, og der kommer en titel. Det er altså rigtig godt for selvforståelsen ude på Vestegnen,« lyder det fra Baldorf.

Bettingklubben er som altid klar med seks spilforslag til den kommende weekend. Ud over spillet på Brøndby-FC Nordsjælland har eksperterne blandt andet kigget på FCM-FCK og flere Premier League-kampe.