Hamilton - Aberdeen

Der bør være klasseforskel i denne kamp. Hamilton er i elendig form med blot ét point i de seneste syv kampe og kun to scorede mål scoret i samme periode. I seneste ligakamp mod Motherwell var man overmatchede i anden halvleg og tabte fortjent, og bedre var det ikke i pokalkampen mod St. Johnstone. Aberdeen er i strålende form med fem sejre i de seneste seks kampe - eneste nederlag kom til Celtic - og udover Michael Devlin er i de i stærkeste opstilling. Derfor er det svært at se, hvorfor Aberdeen ikke er større favoritter end tilfældet er.

Aberdeen vinder kampen

Skotland - Premier League, klokken 20:45

Sevilla - Barcelona

Hjemmeholdet nåede hele vejen til finalen i sidste sæson, hvor man dog fik prygl af dagens modstander. I dag er situationen en anden. Da der er en returkamp på Camp Nou om en uge, forventes Barcelona at rotere en del til denne kamp. Det gjorde de også i sidste runde mod Leganes i første kamp, for så at afgøre det i returkampen, og Sevilla er normalt et svært sted at spille. Oven i er formstærke Ousmane Dembele blevet skadet, og i sidste sæson vandt man heller ikke første kamp mod Celta og Espanyol, for så at afgøre tingene i returkampen.

Sevilla taber ikke kampen

Spanien - Copa del Rey, klokken 21:30

St. Johnstone - Livingston

Uden at overanstrenge sig synderligt spillede St. Johnstone sig sikkert videre i pokalen mod Hamilton, og de skal have en fin chance for at hente tre point hér. Formen er fin med nu tre sejre i træk og udover Drey Wright og Murray Davidson er de i stærkeste opstilling - og de har begge været ude et stykke tid. Livingston er klart bedst på hjemmebane. Ude har man blot vundet én kamp hele sæsonen og formen er heller ikke den bedste med fire kampe i træk i alle turneringer uden sejr. Derfor virker oddset en smule for højt på, at St. Johnstone vinder.

St. Johnstone vinder kampen

Skotland - Premier League, klokken 20:45

