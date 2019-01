BROMLEY - WREXHAM

Det er godt nok svært at se, hvorfor Bromley skal være så undertippede i denne kamp mod Wrexham. Det bliver en meget lang udebane tur for gæsterne, der skal køre omkring fire timer for at komme frem til Bromley, og det er i forvejen et hold, som har det svært på udebane. Man skal helt

tilbage til midten af oktober for at finde seneste sejr på udebane for Wrexham, og man har ikke scoret siden november i ligaen på udebane. Godt nok er Bromley placeret længere nede i ligaen, men man vundet sine fire seneste hjemmekampe, og er i fin form for tiden.

Bromley taber ikke kampen

England - National League, klokken 20:45

Odds 1,61 er fundet hos Unibet



TOTTENHAM - CHELSEA

Første semifinale i Carabao Cup’en, hvor Tottenham bør have bedre chancer for at slå Chelsea, end bookmakerne tror. De to hold mødtes tidligere på sæsonen på Wembley, hvor gæsterne blev kørt af banen. Chelsea kan være bedre forberedt til denne kamp, men holdet har ikke ramt topniveauet over en længere periode. Omvendt har Tottenham kun en enkelt svipser på det seneste, og bør være friske til denne kamp, eftersom man sparede en del spillere i fredagens FA Cup-kamp. Derudover kan Chelsea godt tåle et smalt nederlag inden returkampen.

Tottenham vinder kampen

England - Carabao Cup, klokken 21:00

Odds 2,15 er fundet hos NordicBet



GATESHEAD - SOLIHULL MOORS

Godt nok har Gateshead eller Solihull Moors ikke været de mest underholdende mandskaber denne sæson, men tingene har ændret sig på det seneste. Hjemmeholdet har haft svært ved at holde buret rent. Modstanderne har scoret i holdets seneste seks kampe, og fire af de kampe er alle gået over tre scoringer. Omvendt er Solihull Morrs gode til at score på udebane, men mangler deres vigtige forsvarsspiller Alex Gudger, som er ude med karantæne. Gæsternes udekampe er oftest åbne, og fire af de seneste fem har da også krydset dagens linje.

Over 2,5 mål i kampen

England - National League, klokken 20:45

Odds 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook