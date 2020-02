Det er de færreste forundt at vinde over én million kroner. Det sker nærmest aldrig, hvis indsatsen blot er på 10 kroner, men for en spiller fra Odense blev det til virkelighed, da vedkommende på mirakuløs vis ramte 11 uafgjorte kampe.

De 11 magiske krydser blev fundet i Nord- og Sydamerika og med et samlet odds på 139.766 udløste det altså hele 1.397.666 kroner i gevinst til den dygtige spiller. Det var endda med hjælp fra den tidligere Brøndby-profil Hany Mukhtar, der stod for målet til 1-1 for Nashville mod DC United.

»Det er helt vildt, at alle de uafgjorte resultater går hjem. Vi kan ikke huske at have set noget lignende med så mange krydser, der går hjem på ét spil. Stjernerne har i den grad har stået rigtigt for vores kunde i Odense, og vi siger stort tillykke herfra«, siger sportsspilschef Jens Nielsen fra Danske Spil.

I fire af kampene blev der desuden scoret inden for de sidste tre minutter af spilletiden og kuponen blev indleveret i Circle K i Odense Vest. Det er anden uge i træk, at en spiller får en milliongevinst efter at have spillet 10 kroner på Oddset. I sidste uge løb en spiller, som havde indgivet sin kupon i Viby, med en gevinst på 1.089.909,30 kroner.

Den magiske kupon

Atletico Huracan - Atletico Nacional (X) 3,10

Paysandu SC - CRB (X) 2,75

D.C: United - Nashville (X) 3,35

Boca Juniors De Cali - Leones (X) 2,95

Independiente - Flamengo (X) 2,95

Tolima - Internacional (X) 2,70

Nautico Capibaribe - Botafogo (X) 2,85

CA Independiente - San Francisco (X) 2,85

Academica Vitoria - Petrolina (X) 2,85

ABC RN - America RN (X) 2,95

Oeste Itapolis - Ceara (X) 3,05

Odds: 139.766,6

Indskud: 10 kroner

Gevinst: 1.397.666 kroner