DERRY CITY - UC DUBLIN

Det ville være synd at påstå, at UC Dublin er glade for at spille på udebane denne sæson. Holdet fra den irske hovesstad har tabt samtlige udekampe denne sæson, og er kun kommet på tavlen i tre af dem. Godt nok er Derry et af de mere åbne hold i rækken, men man viste for få uger siden, da man mødte rækkens næstdårligste hold Finn Harps, at her kan man lukke dem helt ned, og vandt komfortabelt med 4-0. På en forholdsvis tynd spilledag, så kan man sagtens forsvare at smide nogle skillinger efter dette væddemål.

Derry vinder kampen med rent bur

Irland - Premier League, klokken 20:45

Oddset 1,72 er fundet hos Danske Spil



HEARTS - DUNDEE UNITED

Den skotske liga cup fungerer som en slags opvarmningsturnering, og derfor kan der godt være nogle faresignaler ved dette spil, da der kan blive en sommerkamp uden den rigtige indstilling. Dog taler det for at hjemmeholdet Hearts, plejer at gå op i denne turnering, og at Dundee United ikke gør det. Værterne er placeret i den bedste række, hvor man er et af de bedre mandskaber. Dundee missede oprykningen sidste sæson, så man kan allerede nu forvente, at holdet er mere fokuserede på at nå den oprykning fremfor Liga Cup’en. Så det kan blive låst her.

Begge hold scorer ikke i kampen

Skotland - League Cup, klokken 20:45

Oddset 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook



FC MIDTJYLLAND - ESBJERG

Det er alligevel en frisk pris på et kryds mellem sidste sæsons sølvindere og bronzevindere. Naturligvis skal FC Midtjylland være favoritter til dette opgør, men esbjergenserne bør stadigvæk leve højt på sidste sæsons fornemme resultat. Derudover skal man ikke glemme, at Esbjerg kun tabte et af de holds fire møder. Dette er blot FC Midtjyllands anden kamp på lidt over to måneder, hvor der er noget på spil, så man skal lige finde rytmen. Og så kan man få svært ved at nedbryde Esbjergs fremragende kollektiv, hvilket åbner op for dette pæne odds.

Kampen ender uafgjort

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 4,50 er fundet hos Bet365