Manchester City - Hoffenheim

Tyske Hoffenheim har en meget offensiv spillestil, og godt nok skal de her spille en meget svær udekamp, men de skal vinde for at kunne fortsætte med at spille europæisk bold i det nye år, så de er pisket frem i denne kamp. Godt nok skal Manchester City blot bruge uafgjort for at vinde gruppen, men det får næppe den store betydning for deres tilgang til kampen, hvor man med den hurtige boldomgang vil sætte sig tungt på kampen. De har dog lukket mål ind i tre af de fem første kampe i Champions League, så gå efter, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,80 er fundet hos Danske Spil





Ajax - Bayern München

Der er ikke andet på spil i gruppefinalen end førstepladsen i gruppen, og i det spil behøver Bayern kun uafgjort. Alene derfor bør der ligge et fint spil i, at Ajax ikke taber denne kamp, for man vil næppe se Bayern angribe ved uafgjort mod slutningen af denne kamp. I den omvendte kamp i München var Ajax i perioder det bedste hold, kreerede flere store chancer og fortjente det ene point. Det skal med i vurderingen, at Bayern trods alt har været i bedring siden den omvendte kamp, men det er stadig svært at se dem være så store favoritter. Spil 1X.

Ajax får point i kampen

UEFA - Champions LEague, klokken 21:00

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)





Viktoria Plzen - Roma

Forskellen på motivation er til at få øje på i denne kamp. Godt nok er det også til dels indregnet i oddset, men Plzen bør stadig være et fint spil. Uanset hvad der sker, er Roma sikker på at blive nummer to i gruppen, og derfor er denne kamp noget, der blot skal overstås og formentlig med en del reserver med i startopstillingen. For Viktoria Plzen handler det om at sikre europæisk deltagelse i foråret, og det gør de med en sejr hér. Det er et minus, at CSKA skal have point mod Real Madrid for at overhale dem, men til oddset er det værd at tage chancen på 1-tallet.

Viktoria Plzen vinder kampen

UEFA - Champions League, klokken 18:55

Oddset 2,70 er fundet hos Bet365