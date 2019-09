Vanløse - Avarta

To velorganiserede hold tørner sammen her, og det kan snildt ende med en målfattig kamp. På naturgræs er Vanløse ikke voldsomt målrige - sølle 1,60 mål per kamp har de snittet i de fem kampe, og kun det seneste opgør i Hillerød er gået over denne mållinje. Dertil kommer, at Vanløses topscorer Oskar Georg Høybye må stå over på grund af karantæne. Avarta har spillet seks kampe på naturgræs. Alle seks kampe er gået under denne mållinje, og det er ikke så underligt, for holdet er stærke defensivt, men leverer ikke specielt godt offensivt.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark 2. division Pulje 1, klokken 13:00

Odds 1,87 er fundet hos Danske Spil



Manchester United - Leicester

Manchester United har pointmæssigt ikke fået den bedste sæsonstart, og her kan der snildt komme flere problemer. Man er nemlig hårdt ramt af skader, hvor sikre startere som Anthony Martial, Paul Pogba og Luke Shaw alle må stå over med skader, og det er dårligt nyt før mødet med et Leicester-hold, som har set stærke ud. De kunne sagtens have vundet ude mod Chelsea og virker til at have fundet et godt miks imellem den boldbesiddende stil, som Brendan Rodgers gerne vil spille, og den mere direkte stil, som passer spillerne godt. Spil derfor X2

Leicester får point i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,93 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



VSK Aarhus - Næsby

Næsby har fået en meget skuffende sæsonstart med blot ét point siden oprykningen, men spillet har til tider været fornuftigt og det er i hvert fald svært at se, at de skal være så undertippede i dette oprykkermøde. VSK Aarhus er et fint organiseret hold, men de har det bedst med ikke selv at skulle skabe spillet, og hjemme har de hverken vundet eller for den sags skyld scoret endnu - og det er derfor ikke et hold, der har det specielt godt i rollen som storfavoritter. Næsby har lavet rigtig mange store fejl, og det taler imod spillet, men 2-tallet er flot betalt.

Næsby vinder kampen

Danmark 2. division Pulje 2, klokken 13:30

Odds 3,70 er fundet hos Betfair Sportsbook

