Liverpool - Leicester

Det er godt nok svært at se, hvorfor Liverpool skal være så store favoritter i denne kamp. Leicester har det bedst med at møde de hold, hvor de kan stå lidt dybere og spille på omstillinger, hvilket tilbage i december måned gav sejre over Manchester City og Chelsea og det er et solidt hold, der ikke har tabt én eneste gang med mere end to mål, og skulle endda få Harry Maguire klar. Liverpool har ikke været overbevisende i de seneste kampe, og har endda tvivl om Virgil van Dijk til denne kamp, så gå efter, at Leicester maksimalt taber med to mål.

Leicester taber med maksimalt ét mål

England - Premier League, klokken 21:00

Southampton - Crystal Palace

Med en offensiv spillestil under Ralph Hassenhüttl har Southampton løftet niveauet kraftigt, og specielt hjemme kommer man ud med et højt pres. Tager vi pokalen med, er samtlige seks kampe på St. Marys endt med mindst tre mål under østrigeren og selv om det her er en vigtig bundkamp, vil det overraske, hvis man ændrer tilgang til kampen. Crystal Palace har en mere defensiv spillestil, men de er superskarpe på omstillingerne og har fin offensiv kvalitet, hvilket de blandt andet viste mod Liverpool. Derfor kunne det godt ligne mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 20:45

Nantes - St. Etienne

Første kamp for Nantes efer Emiliano Salas forsvandt på vej til sin nye klub Cardiff. Hele sagen er i sig selv tragisk, og den kan næsten ikke undgå at have negativ indvirkning på Nantes-truppen. Sikkert er det, at man har mistet sin klart farligste mand, og at man i de to sidste kampe uden ham har set meget ufarlige ud. St. Etienne er modsat inde i en god stime, der har bragt dem op på fjerdepladsen, og i det spil betyder det mindre, at man med en del reserver røg ud af pokalen til Dijon. Det taler imod spillet, at St. Etienne ikke er ret stærke ude, men 2-tallet prøves.

St. Etienne vinder kampen

Skotland - Premier League, klokken 20:45

