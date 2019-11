Watford - Burnley

Watford har haft succes med en noget mere defensiv tilgang til kampene under Quique Sanchez Flores, og det har været til at se på resultaterne. Fem af de seneste seks kampe er gået under denne mållinje, og der skulle et straffespark til for at gå over linjen. Burnley er som udgangspunkt ikke noget målrigt hold, og chancerne i deres kampe kommer primært fra dødbolde. Det er et minus for spillet, at Christian Kabasele er i karantæne, men derfor er det stadig svært at se, hvorfor dette opgør skulle stikke af rent målmæssigt, og oddset er overraskende pænt.

Under 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Brighton - Leicester

Leicester har ganske enkelt været fremragende i denne sæson, og vurderet ud fra deres præstationer skal de vurderes som et ligeværdigt hold med den traditionelle top seks. Det er de langt fra, og derfor giver det mening at gå efter sejr til dem hér. Brighton er ikke noget nemt sted at spille, men deres sejre er kommet over kriseramte Tottenham, bundproppen Norwich og så en meget heldig sejr mod Everton. Mere overbevisende har det heller ikke været, og nu og her skal der være større forskel på holdene, end disse odds viser. Derfor prøves 2-tallet.

Leicester vinder kampen

England Premier League, klokken 16:00

Everton - Norwich

Norwich startede sæsonen meget offensivt, men i takt med de dårlige resultater, spiller man nu med knap så meget risiko. Det har så kostet offensivt, hvor man blot har lavet to mål i de seneste syv kampe og tre af holdets seneste fire kampe er da også gået under denne mållinje. Angriberen Josip Drmic er oveni ude med en skade, så man har færre offensive strenge at spille på. Everton har ikke været specielt målrige i denne sæson, og da slet ikke hjemme på Goodison, hvor fire af de seks kampe er endt med maksimalt to mål. Flot odds på få mål hér.

Under 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

