Västerås - Kristianstad

Västerås var spået en placering i toppen af rækken, men har skuffet så langt. De har gjort det udmærket hjemme, hvis vi ser bort fra nederlaget til Almtuna, og de bør alt andet lige være større favoritter mod oprykkerne fra Kristianstad. De har overpræsteret kraftigt, men det er mest hjemme, at holdet tager deres point. Her skal man på en relativt lang udebanetur nordpå på en hverdag, og det skal ikke være en fordel for dem. På papiret burde Västerås være det klart bedre hold, og ud fra ren styrke bør hjemmesejren hér være et glimrende spil.

Västerås vinder kampen

Sverige HockeyAllsvenskan, klokken 19:00

Odds 1,73 er fundet hos Betfair Sportsbook



Mora - AIK

Ser vi bort fra nederlaget i Karlskoga, har Mora vist ganske god form på det seneste, og det var trods alt mod et af topholdene på udebane. Her gælder det et AIK-hold, som ikke har set alt for stærke ud på det seneste. De har tabt fire af de foregående seks kampe, og på udebane har man heller ikke gjort det ret godt. Man har kun hentet point mod rækkens to bundhold på fremmed is, og styrkemæssigt bør Mora også være en anelse bedre end AIK. Tager vi fordelen af hjemmebane in mente, med en relativt lang tur fra Stockholm til Mora, spilles 1-tallet.

Mora vinder kampen

Sverige HockeyAllsvenskan, klokken 19:00

Odds 2,30 er fundet hos Bwin



Gremio - Bahia

Der bør være gode chancer for mål i begge ender. Gremio forventes at komme med et stærkt hold hér, og kommer normalt ud med et meget offensivt udtryk hjemme - hvilket så koster i den anden ende, i og med begge hold har scoret i seks af holdets otte seneste hjemmekampe. Gremio har angriberen Andre i karantæne, men han har ikke været fast mand, så større er tabet eller ikke. Bahia er knap så offensive, men til denne kamp er de ramt af defensive skader til Nino Paraiba og Emando, men kommer med optimal offensiv besætning. Ligner mål i begge ender.

Begge hold scorer i kampen

Brasilien Serie A, kl. 00:45 (nat til torsdag)

Odds 2,38 er fundet hos NordicBet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme