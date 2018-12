Både Hull og Randers indfriede forventningerne i går, men desværre svigtede Kasper Schmeichel og Leicester og dermed blev det ikke fuldt hus på spilforslagene. Det skulle det gerne blive i dag, hvor vi kommer forbi Esbjerg, Groningen og Sandhausen i jagten på gode spil.



Sandhausen - Regensburg

Der skal være gode chancer for, at begge hold kommer på tavlen i denne kamp. Regensburg er hoppet med på bølgen med det meget høje pres, og det har givet nogle svært underholdende kampe, da man giver enormt meget plads væk defensivt. Hele 10 gange i træk har begge hold scoret i Regensburgs kampe, og det bør blive alle gode gange 11. Gæsterne har forsvareren Marcel Correia i karantæne, og Sandhausen har også spillet mere offensivt siden trænerskiftet, hvor man under Uwe Koschinat har set begge hold score i fem af syv kampe.

Begge hold scorer i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:30

Odds 1,73 er fundet hos Betfair Sportsbook



Esbjerg - FC Nordsjælland

Det er svært at se, hvorfor oddset skal være så højt på mange mål i denne kamp. Esbjerg er udpræget et hold, der satser på en god organisation og fem af holdets syv seneste hjemmekampe er da også gået under denne mållinje - de to kampe over linjen var mod AaB, hvor man manglede to defensive nøglebrikker og så mod FCM. Gæsterne fra FCN fik endelig brudt udebanekomplekset, men de viste mod AGF, at så nemt har de heller ikke ved at skabe chancer mod hold, der står dybt - og da slet ikke på naturgræs. Flot odds på maksimalt to scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 2,07 er fundet hos Unibet



Groningen - Emmen

Bundopgør i Holland med en alt for stor favorit. Emmen er oprykkere og forventes at få det svært i denne sæson, men de har gjort det hæderligt og på fremmed græs hentet point i fire af de første syv udekampe og kun tabt til topholdene PSV, Ajax og Heracles. Oveni skulle Emmen kunne i stærkeste opstilling, og møder her et Groningen-hold, som godt nok har vist bedre form i de seneste kampe, men som overordnet set slet ikke imponerer og hjemme blot har vundet to af sæsonens første syv kampe. De har også Ajdin Hrustic ude med karantæne.

Emmen får point i kampen

Holland Æresdivisionen, klokken 14:30

Odds 2,40 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme