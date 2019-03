Brøndby - OB

OB sluttede grundspillet fremragende med fem sejre på stribe - hvor en af dem var over Brøndby. Nu skal de så en tur til netop Brøndby, og det er svært at se, hvorfor de skal være specielt undertippede i den kamp. OB er et godt organiseret hold med masser af fart i omstillingsspillet, og det er ikke godt nyt for et Brøndby-forsvar, som har det svært imod fart og som oveni må undvære karantæneramte Paulus Arajuuri. Brøndbys offensiv har godt nok set bedre ud, efter Kamil Wilczek kom tilbage, men OB bør have gode chancer for at få mindst det éne point

OB får point i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 1,72 er fundet hos Bet365



Helmond Sport - Roda

Meget overraskende betaling på sejr til Roda i denne kamp. Helmond Sport har intet at spille for, da de ikke kan rykke ud, og det har da også været til at se på deres forår. I de første 11 kampe siden nytår har de endnu ikke vundet, og selv om de sjældent taber stort, mangler de kvalitet for at kunne spille med mod de bedre hold. Roda er godt nok heller ikke i fantastisk form med fem kampe i træk uden sejr, men det er en meget vigtig kamp for dem i forhold til at sikre playoff. Når både klasse og motivation klart peger på udeholdet, virker oddset for højt på 2-tallet.

Roda vinder kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:30

Oddset 1,93 er fundet hos Bethard (asian -0,5)



Dunfermline - Ayr

To hold på vej i hver sin retning mødes her i en vigtig kamp om den sidste plads i playoff. Dunfermline har vundet fem af de seneste seks kampe og er nu blot tre point fra netop Ayr på fjerdepladsen, og det eneste nederlag i perioden var til topholdet Dundee United. Modsat ser det ud for gæsterne, som blot har hentet ét point i de seneste fire kampe. Man har præsteret dårligt længe og formen siden nytår har været et bundhold værdigt, kronet med pokalnederlaget til amatørholdet Auchinleck Talbot. Dunfermline bør være større favoritter i denne kamp.

Dunfermline vinder kampen

Skotland - Championship, klokken 20:05

Oddset 2,30 er fundet hos Bet365