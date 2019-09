VSK Aarhus - AGF

AGF var meget tæt på at ryge ud mod Marstal/Rise i en kamp, hvor David Nielsen stillede med næsten udelukkende reserver. Mon ikke han har lært af lektien denne gang og kommer med et noget stærkere hold i og med, at man denne blot skal køre få kilometer for at komme frem til kampen. VSK Aarhus er blandt de dårligere hold i 2. division og er primært kommet så langt i pokalen på grund af en gunstig lodtrækning. De kommer selvfølgelig med alt hvad de har, men det er alligevel svært at se, at AGF ikke skal være større favoritter mod lokalrivalerne.



AGF vinder med mere end ét mål

Danmark - DBU Pokalen, klokken 16:30

Oddset 1,46 er fundet hos NordicBet



Rapid Bukarest - CSM Iasi

Rapid fra den næstbedste række skulle ikke satse videre på pokalen og forventes at komme med en del reserver. I forvejen spilles kampen på neutral bane i Buzau, så selv om CSM Iasi normalt ikke er noget stort pokalhold og formentlig også skifter på nogle pladser, skal de trods alt stadig være større favoritter, end tilfældet er her. De ligger trods alt pænt til i den bedste række på femtepladsen og har en noget bredere trup end Rapid, så deres reserver bør deraf også holde noget højere kvalitet. Derfor får CSM Iasi tilliden i denne rumænske pokalkamp.

CSM Iasi vinder kampen

Rumænien - Cupa Romaniei, klokken 17:45

Oddset 1,95 er fundet hos Betfair Sportsbook



Fremad Amager - FC Midtjylland

Selv om FC Midtjylland formentlig skifter på flere pladser, skal der stadig være fine chancer for en målfattig kamp. FCM lukker generelt set ikke mange mål ind, og udover en storsejr over Greve fra Danmarksserien for år tilbage, er man også sjældent involveret i målrige pokalkampe. Godt nok spilles denne kamp på kunstgræs, men Fremad Amager er ikke noget målrigt hold. De snitter godt to mål per kamp, og sidste rundes kamp mod Lyngby gik da også under denne mållinje. Alt andet lige virker betalingen fin på, at vi får maksimalt to scoringer.



Under 2,5 mål i kampen

Danmark - DBU Pokalen, klokken 19:15

Oddset 2,20 er fundet hos Danske Spil