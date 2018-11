Frederikshavn - Odense

Der bør være klasseforskel i denne kamp. Frederikshavn tabte godt nok klart i topopgøret mod Rungsted før landskampspausen, men hjemme er de svære at have med at gøre, og det er da også kun de to andre tophold, der har formået at vinde i det nordjyske. Bundholdet Odense har en tynd trup som følge af en ny økonomisk virkelighed, og hvor de af og til leverer resultater hjemme foran egne fans, sker det meget sjældent på udebane. Her har man tabt kæmpestort hver gang på nær i Hvidovre, og det ligner også, at man taber denne kamp stort.

Frederikshavn vinder med mere end ét mål

Ishockey - Metalligaen, klokken 19:30

Wales - Danmark

Det danske landshold har spillet 11 kampe i år (hvor vi trækker vikarlandsholdets kamp ud af ligningen), og det er sjældent, at kampene eksploderer fra start. I hele ni af de 11 kampe har det nemlig stået uafgjort efter de første 45 minutter, og det bør der også være gode chancer for i denne kamp, selv om de rød-hvide mangler Simon Kjær. Danmark lever ganske fint med uafgjort, da de så kan afgøre puljen med en sejr over Irland, så danskerne satser næppe voldsomt fra start, og det gør Wales heller ikke før senere i kampen. Spil uafgjort ved pausen.

Uafgjort efter første halvleg

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365

Slovenien - Norge

Slovenien har været en af de store skuffelser i Nations League er man stort set rykket ned i den dårligste gruppe. Bedre bliver det ikke af, at holdets største stjerne Josip Ilicic så rødt senest mod Cypern og derfor står over denne kamp med karantæne. Her gælder det et norsk hold, der har været i klar fremgang under Lars Lagerbäck. Specielt i 2018 har man leveret med syv sejre i otte kampe, og kan man vinde denne kamp, står Norge med gode muligheder for oprykning. Godt nok er de uden skadede Joshua King, men de skal være pæne favoritter hér

Norge vinder kampen

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 2,35 er fundet hos Unibet