Lyngby - AGF

Der skal være gode chancer for mange mål i denne kamp. Lyngbys kampe har været relativt chancerige, og det var da også kun sort uheld, der holdt dem fra scoring mod Sønderjyske. De har masser af fart, som kan drille AGF - og da dette er en af de kampe, som aarhusianerne skal gå efter at vinde, hvis de vil i slutspillet, må man forvente en offensiv tilgang fra dem. Oveni så den nye keeper William Eskelinen ikke så overbevisende ud i et par afgørende situationer, mens Lyngby i alle kampe har givet en del chancer væk. Så gå efter mindst tre mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,79 er fundet hos Unibet



Mannheim - 1860 München

Det kunne godt blive en målfattig kamp i Mannheim. Værterne har slet ikke imponeret offensivt, hverken i de sidste testkampe eller de første kampe i turneringen. Her gælder det et 1860 München-hold, som godt nok scorede tre gange mod Zwickau senest, men det var mere et udtryk for tilfældigheder end godt spil, for 1860 leverede langt fra nogen overbevisende præstation. På udebane må man forvente, at 1860 München kommer defensivt ud, og derfor har vi her gode ingredienser i retning af et spil på, at vi maksimalt får to scoringer at se.



Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 3. Liga, klokken 19:00

Oddset 1,87 er fundet hos Betfair Sportsbook



1.FC Nürnberg - Hamburger SV

Rent pointmæssigt fik Nürnberg den bedste start af de to hold, men præstationsmæssigt var det HSV, der leverede klart bedst. Selv om de først fik udlignet til sidst, var de klart bedre end Darmstadt og burde alene i første halvleg have lukket kampen. Nürnberg spillede modsat en svag kamp i Dresden, men endte alligevel med at vinde ved at score på deres nærmest eneste chance og ellers have forpagtet marginalerne. Den slags plejer ikke at gå i det lange løb, og derfor virker det et som et fornuftigt langskud at gå efter sejr til HSV i denne kamp.



Hamburger SV vinder kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 20:45

Oddset 2,88 er fundet hos Unibet