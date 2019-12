Wolverhampton - Manchester City

Det er en fin betaling man får på, at begge hold får scoret. Wolverhampton har scoret i samtlige kampe i sæsonen siden sæsonåbneren i Leicester, og man viste i den omvendte kamp mod Manchester City, at man i specielt Adama Traore har et våben, som de forsvarende mestre har det svært med. Modsat har værternes forsvar set skrøbeligt ud, siden Willy Boly blev skadet for et par måneder siden, og kun West Ham har siden da ikke fået scoret på Wolverhampton. Manchester City har oveni lukket mål ind i syv af de seneste otte kampe i Premier League.

Begge hold scorer i kampen

England Premier League, klokken 20:45

Antwerp - Anderlecht

Storklubben Anderlecht har gang i en forfærdelig sæson, og selv om man godt nok slog Genk senest, præsterer man ikke i nærheden af det niveau, man burde forvente. Antwerp ligger nummer to og har ikke mindst på hjemmebane spillet fremragende, hvor man har hentet otte sejre af ni mulige. Man smed godt nok point senest, men dér var man også uden den karantæneramte topscorer Dieumerci Mbokani - han er med igen i aften, og det har meget stor betydning for Antwerp. Værterne skal alt andet lige være ganske pæne favoritter hér.

Antwerp vinder kampen

Belgien Jupiler League, klokken 20:30

Hapoel Ashkelon - Beitar Tel Aviv Ramla

To hold på vej i hver sin retning tørner sammen hér. Beitar Tel Aviv Ramla er nu oppe på fem sejre i træk efter en dårlig start på sæsonen, og selv om det har været mod hold fra den nedre del af tabellen, bør det alligevel give masser af selvtillid. Det kan Hapoel Ashkelon ikke have meget af. De blev idømt minus ni point før sæsonen, men en flot start fik optimismen til at blomstre. Nu er de dog oppe på syv nederlag i de seneste ni kampe, og derfor er det svært at se, hvorfor denne kamp skal vurderes stort set lige, selv om det skal med, at Ashkelon vandt i Tel Aviv.

Beitar Tel Aviv Ramla vinder kampen

Israel Liga Leumit, klokken 14:00

