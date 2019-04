Wolverhampton - Arsenal

Wolverhampton kunne ikke lukke Brightons kompakte defensiv op, men det bør gå nemmere mod et hold, der nok har mere individuel kvalitet, men også giver meget mere rum at arbejde med for Wolverhampton - og indtil videre har de været dygtige mod top seks-holdene. I de første 10 kampe har de scoret i de otte af dem, og i den omvendte kamp havde oprykkerne chancer til mere end det ene mål. Arsenal er også markant bedre offensivt end defensivt, hvilket de fik vist igen mod Crystal Palace, så begge hold bør komme på tavlen hér.

Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 20:45

Oddset 1,67 er fundet hos Bethard



Milan - Lazio

Returkamp i Coppa Italia, som pludselig har fået noget større betydning efter Juventus røg ud i kvartfinalen og man nu har en realistisk chance for at vinde turneringen. Det kunne man se i den første kamp, som var ret chancefattig og da også endte uden mål og af samme grund bør vi i hvert fald ikke i første halvleg få noget festfyrværkeri af chancer at se. Begge hold har i øvrigt været ret målfattige i Coppa Italia og de mødtes pudsigt nok i sidste års semifinale også, hvor begge opgør også endte uden scoringer. Gå derfor efter krydset ved pausen.

Uafgjort efter første halvleg

Italien - Coppa Italia, klokken 20:45

Odds 2,02 er fundet hos Unibet



Manchester United - Manchester City

Godt nok er Manchester United hjemme på Old Trafford, men holdet har været helt tandløse på det seneste og i de to kampe mod Barcelona, der ganske som Manchester City var stærke på bolden, skabte de stort set intet og tabte da også begge kampe uden at score. Nu gælder det igen et hold, der er stærke på bolden, og mon ikke værternes taktik bliver i retning af den, der tidligere på sæsonen sikrede det ene point mod Liverpool - dengang kom man meget defensivt ud. Derfor virker odds pæne på, at begge hold ikke får scoret på Old Trafford i aften.

Begge hold scorer ikke i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Odds 2,25 er fundet hos Betfair Sportsbook