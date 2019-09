Georgien - Denmark

Begge hold skal gå efter at vinde denne kamp, og alene derfor bør vi få en underholdende kamp. Georgien er ganske fine offensivt, og fik da også scoret i den omvendte kamp i Parken, men det kniber mere med det defensive, og i de seneste 11 kampe er det kun sket to gange, at der ikke har været mindst to mål i Georgiens kampe - og det mod defensive hold som Letland og Irland. Danmark kan også kun bruge sejren hér, og siden VM har det da også kun været kampene mod Irland, der er gået under denne mållinje. Vi bør få mindst to mål.



Over 1,5 mål i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 18:00

Oddset 1,43 er fundet hos Danske Spil



Slagelse - B 93

B 93 fik endelig brudt en dårlig sæsonstart med sejren over Brønshøj, og selv om det er et minus, at man siden da har mistet backen Philip Rejnhold, men modsat har man fået Nicolai Olsen og Benjamin Lund den anden vej, så umiddelbart burde man ikke være svækket på bundlinjen. Slagelse havde stor afgang før sæsonen, og har også fået det svært. Siden den heldige sejr over Holbæk, har man tabt to gange i turneringen og en gang i pokalen, og er oveni ramt af flere skader. Oveni har B 93 længe været bedre ude end hjemme, så 2-tallet giver fin mening.



B 93 vinder kampen

Danmark - 2. division pulje 1, klokken 13:00

Oddset 2,15 er fundet hos Danske Spil



Sverige - Norge

Det er ekstremt tæt mellem de to lande samt Rumænien om hvem der skal følge Spanien videre til EM, og derfor virker oddset til den friske side på en pointdeling. To af de tre første indbyrdes opgør mellem de tre lande er endt uden vinder - blandt andet den omvendte kamp - og i forvejen er kampen sat som en lavtscorende affære, hvilket også bør gøre chancen for kryds større. Endelig lever hjemmeholdet bedst med en pointdeling, og derfor vil man næppe se nogle af de to hold i dette rivalopgør angribe helt vildt mod slutningen ved uafgjort.



Kampen ender uafgjort

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 3,50 er fundet hos Bethard

