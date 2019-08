Braga - Brøndby

Den første kamp blev den ventede målfest, og det ligner det alt andet lige også i returkampen. Med mindre Brøndby har opgivet på forhånd og kommer med en del reserver, så er der igen lagt op til en kamp, hvor Brøndbys stærke offensiv nok skal få skabt deres chancer, men hvor Brøndby i kraft af at være nødt til at blotte sig i jagten på miraklet, og man så i den første kamp, at Braga er ret kyniske til at straffe fejl. Selv om Braga kan gå ud og forsvare et resultat hjem, ligger det ikke til deres spillestil, og derfor bør der alt andet lige komme mindst tre scoringer.



Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 1,53 er fundet hos Bwin



Rangers - FC Midtjylland

Formentlig er alt afgjort, men alligevel skal FC Midtjylland have en fin chance for et godt resultat hér. De har vist sig ret stærke på udebane i Europa med blandt andet uafgjort ude mod Malmö FF i en kamp, hvor man var bedst og millimeter fra uafgjort hos Astana og Apollon og ret skal være ret - det var decideret misvisende, at Rangers scorede fire gange i første kamp ud fra hvor mange chancer, man skabte, og dertil kommer, at Rangers lever fint med

både uafgjort og et smalt nederlag. Derfor giver det god mening at investere penge i X2 i Glasgow.



FC Midtjylland taber ikke kampen

UEFA - Europa League kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 2,23 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



Yeni Malatyaspor - Partizan Beograd

Der står Yeni Malatyaspor lidt af en opgave med at få vendt 3-1 til samlet sejr, men de bør alt andet lige have gode chancer for at vinde. De har en stærk offensiv, som også leverede i den omvendte kamp, og kun en sent straffespark gav Partizan det klare forspring. Værternes nok største stjerne Gökhan Töre var småskadet før første kamp og måtte starte på bænken - han skulle være helt klar nu, og det har stor betydning for Yeni Malatyaspor. I forvejen er Partizan ikke noget specielt godt udehold i Europa, så alt andet lige går fordelen til værterne.



Yeni Malatyaspor vinder kampen

UEFA - Europa League kvalifikation, klokken 19:00

Oddset 2,30 er fundet hos Unibet

