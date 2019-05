Boden - Forward

Bundopgør med en relativt klar favorit. Forward har kun hentet tre point i de første fire kampe, men de har også haft et ekstremt hårdt program med rækkens formodede tre tophold i de fire første kampe - og den eneste kamp mod et af de svagere hold vandt man da også sikkert. Boden har været elendige indtil videre med nul kampe og nul mål, og selv om der var spillemæssig fremgang at spore mod Karlslund, blev resultatet det samme. Forward var gode mod topholdet Sandviken og uheldige med at tabe, og bør altså sikre tre point i Boden.

Forward vinder kampen

Sverige - Division 1 Norra, klokken 13:00

Oddset 1,95 er fundet hos Unibet



Rennes - Monaco

For blot fire dage siden var Rennes ud i 120 minutters pokalfinale mod PSG og det hele endte endda med en sejr, som er blevet fejret på behørig vis. Derfor er holdets motivation næppe den største før denne kamp, som i forvejen ikke har den store betydning for Rennes. Dertil kommer karantæne til nøglespillerne Clement Grenier, Ismaila Sarr og Mbaye Niang. Monaco spiller stadig for at undgå nedrykning og har vist fremgang, siden Leonardo Jardim kom tilbage som træner. Udover Kamil Glik er de i stærkeste opstilling, og ligner en vinder trods udebane.

Monaco vinder kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 19:00

Oddset 2,15 er fundet hos Betfair Sportsbook



Barcelona - Liverpool

Begge hold har mange dygtige offensive spillere, men derfor ligner denne kamp næppe mange mål. Det er første kamp, som ofte har tendens til at blive ret målfattig, og ser vi på Barcelonas og Liverpools første kampe i knock out-fasen, har de alle fire været med maksimalt to scoringer. Liverpool vil formentlig komme med et defensivt udgangspunkt, og er der et hold, som trods alt kunne have de defensive kvaliteter til at lukke ned for Barcelonas offensiv, så er det Liverpool. Derfor virker oddset for højt på, at der maksimalt kommer to mål.

Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,21 er fundet hos NordicBet