Cardiff - Wolverhampton

Efter en fremragende start på sæsonen, er Wolverhampton gået helt i stå. En af forklaringerne har været, at man har haft det svært mod hold, der spiller meget fysisk og direkte imod dem. Det gjorde Watford, Brighton og senest Huddersfield og det var alle tre kampe, som Wolverhampton tabte, ligesom man stadig mangler den stærke kant Jonny Otto. Man vandt godt nok i Cardiff i sidste sæson, men det var en heldig sejr, hvor Cardiff brændte to straffespark. Få hold spiller mere fysisk end værterne, og derfor skal 1X være en meget fin investering hér.

Cardiff får point i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,74 er fundet hos NordicBet





Nijmegen - Volendam

Det virker mærkværdigt, at Nijmegen er så store favoritter i denne kamp. Volendam fyrede tidligt på sæsonen træneren efter en elendig sæsonstart, og siden Hans De Koning overtog posten, har man ikke set sig tilbage. I de otte kampe med ham ved roret, har Volendam slet ikke tabt og i perioden under ham har man præsteret som et tophold. Det har Nijmegen langt fra i de sidste par måneder. Her har de spillet som et bundhold med fem nederlag i otte kampe, og har oveni vigtige Tom Overtoom ude med en skade. Flot værdi på X2.

Volendam får point i kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 2,08 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)





Esbjerg - AaB

Det store spørgsmål i denne kamp er, hvordan AaB reagerer på trænerskiftet, men uanset hvad virker oddset på gæsterne til at være en anelse for højt. Esbjerg har overpræsteret i et stykke tid, men er nu uden sejr i tre kampe i træk. TIl denne kamp mangler de to nøglespillere i Lasha Parunashvili og Rodolph Austin, og specielt førstnævnte er svær at undvære. AaB har pudsigt nok været klart bedst på udebane i denne sæson, hvor man kan spille lidt mere frit og bør alt andet lige komme ud med et offensivt udtryk under ny træner. Prøv 2-tallet.

AaB vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,40 er fundet hos Betfair Sportsbook