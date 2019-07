FC København - The New Saints

FC København var helt overlegne i den første kamp, hvor man holdt TNS nede på nærmest ingen chancer. Nu behøver man som sådan ikke vinde returkampen, men det vil alligevel overraske, hvis ikke FCK kommer med et stærkt hold og sætter tingene på plads. Man kan sammenligne det lidt med kampene mod Stjarnan i sidste sæson, hvor man også vandt første kampe på udebane med 2-0, men alligevel var helt overlegne i returkampen. Waliserne er et ret begrænset hold rent offensivt, og det bør være et fint spil, at FCK vinder med rent bur.

FC København vinder med rent mål

Champions League-kval, klokken 19:45

Odds 1,50 er fundet hos Danske Spil



HJK Helsinki - Crvena Zvezda

HJK skabte ikke én eneste chance i den første kamp i Serbien, og selv om de denne gang før eller siden er pisket frem, ligner heller ikke returkampen en målfest. Crvena Zvezda angreb udekampen i sidste runde i Litauen mod Suduva ret defensivt, og med tanke på, at man hér skal ud og forsvare et resultat hjem, vil det undre meget, hvis man går ud og spiller åbent fra start. HJK ved modsat godt, at får man et mål imod, er det reelt set slut, så de åbner sig først et stykke henne i kampen. Det bør alt andet lige rime på en relativt målfattig kamp i Helsinki.

Under 2,5 mål i kampen

Champions League-kval, klokken 18:00

Odds 1,85 er fundet hos Danske Spil



Qarabag - Dundalk

Der bør være nogenlunde klar klasseforskel i denne kamp. Qarabag er meget stærke hjemme, hvilket blandt andet FC København har mærket og i blot én af deres seneste syv kvalifikationskampe hjemme har de lukket mål ind. Efter 1-1 i Irland behøver man ikke vinde, men mon ikke de trods alt nok skal få afgjort kampen, når Dundalk før eller siden skal satse. Irerne må næsten have trætte ben efter en meget lang rejse til Aserbajdsjan, og i forvejen er de ikke specielt stærke ude, hvor de i sidste runde ikke formåede at score i Riga. Værdien er på Qarabag.

Qarabag vinder med rent mål

Champions League-kval, klokken 19:00

Odds 2,05 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme