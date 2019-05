VITESSE - UTRECHT

Afgørende kamp om den sidste Europa League-plads, og selv om Vitesse er videre med en kamp uden mål, bør det blive en underholdende kamp. Vitesse spiller normalt meget offensivt hjemme, og imponerende nok har begge hold scoret i holdets 14 seneste hjemmekampe - og selv om de her kan spille på resultatet, er det bare så langt fra holdets natur, at det næppe kommer til at ske. Utrecht viste for deres del stor styrke i blandt andet omstillingsspillet,

da de sikkert slog Heracles ud, og derfor virker det meget sandsynligt med mål til begge hold hér.

Begge hold scorer i kampen

Holland - Europa League Playoff, klokken 20:45

Oddset 1,55 er fundet hos Bwin



SAUDI ARABIEN U20 - MALI U20

Trods et tidligt rødt kort, spillede Saudi Arabien en flot kamp mod Frankrig og havde stor ære af opgøret. De er det bedste hold i Asien, og det er svært at se, hvorfor de skal være specielt undertippede hér, selv om de brugte mange kræfter mod Frankrig og nu har Al Ghashayan i karantæne. Mali imponerede på ingen måde mod Panama, som man blot fik uafgjort imod, og selv om afrikanerne er fysisk stærkere, virker Saudi Arabien som en noget bedre enhed. Alt andet lige er det svært at se, at Mali skal være specielt store favoritter i denne kamp.

Saudi-Arabien får point i kampen

Fodbold U20 VM - klokken 20:30

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)

GO AHEAD EAGLES - RKC WAALWIJK

Holland er normalt ikke et land, man skal gå på jagt efter målfattige kampe, men denne kan være undtagelsen. Det er afgørende kamp om en plads i Æresdivisionen, og det kunne man tydeligt se i den første kamp i Waalwijk, som var meget nervøs og chancefattig, og da også endte uden scoringer. I forrige runde sendte RKC overraskende Excelsior ud efter en flot defensiv præstation i returkampen, og det bør også blive udgangspunktet hér. Med tanke på, hvor meget der er på spil for begge hold, er oddset alt for højt på få mål i kampen.

Under 2,5 mål i kampen

Holland - opryknings-playoff, klokken 18:30

Oddset 2,30 er fundet hos Unibet