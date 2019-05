St. Etienne - Montpellier

To formstærke hold mødes her, og for begge tæller reelt kun sejren, hvilket bør give en åben kamp. Montpellier skal vinde, hvis de skal hente dagens modstander og tage en plads i Europa League, og siden slutningen af januar har de scoret i 12 af de 14 spillede kampe og har alle offensive kræfter fra. St. Etienne står blot ét point fra Champions League, så selv om de skal passe på med ikke at miste fjerdepladsen, bør de også gå hårdt efter sejren. Begge hold mangler oveni en vigtig forsvarer, så mon ikke, at både St. Etienne og Montpellier får scoret.

Begge hold scorer i kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 20:45

Oddset 1,70 er fundet hos Bwin



OB - Esbjerg

Der har ikke været ret mange mål i Esbjergs kampe på det seneste, og de kommer næppe til Odense for at underholde, da ét point vil være fantastisk i jagten på bronzemedaljerne og man i den omvendte kamp hjemme også spillede med relativt lav risiko. OB skal helst vinde denne kamp, hvis de skal nå bronzen, men uafgjort er trods alt ingen katastrofe, da man har et på papiret nemmere slutprogram end Esbjerg. Den tilsvarende kamp i grundspillet endte kun med mange mål, fordi Jeppe Højbjerg droppede i overtiden, og odds på få mål i denne kamp er flotte

Under 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,00 er fundet hos Danske Spil



Clermont - Troyes

Troyes har været fuldstændig suveræne siden nytår, og de seneste 11 kampe har da også kastet 10 sejre og én uafgjort af sig og blot tre mål imod i den periode. Desværre for dem startede de sæsonen elendigt, så kun en sejr tæller hér, hvis de skal hente Brest på andenpladsen. Clermont ligger lunt midt i rækken uden noget at spille for. Det har været til at se på holdets indsatser, da man nu er uden sejr i syv kampe på stribe, og hjemme har man ikke vundet siden starten af januar. Alt andet lige virker det overraskende, at udesejren er så velbetalt som hér.

Troyes vinder kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 2,50 er fundet hos Danske Spil