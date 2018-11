Tottenham - PSV

Oddset er måske ikke alverden, men det er også svært at se den kikse. Begge hold er pisket til at vinde denne kamp, hvis de vil snyde Inter for andenpladsen, og da begge hold i forvejen har væsentligt flere offensive end defensive kvaliteter, bør det blive en åben kamp med masser af chancer i begge ender. Oveni er Tottenham svækket defensivt af, at målmand Hugo Lloris er ude med karantæne, mens Jan Vertonghen fortsat er skadet, og det skal selvfølgelig ikke gøre tingene nemmere. Derfor må værdien være på, at begge hold får scoret i kampen.

Begge hold scorer i kampen

Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,70





Hobro - OB

I fredags mødtes de to hold i Superligaen, hvor OB var ret overlegne spillemæssigt og burde have vundet større. Nu gælder det så pokalbold, og det bør blive en ny sejr til OB. Godt nok er top seks sæsonens hovedmål, men pokalen bør ikke være langt efter, og man kom da også ret stærkt mod både Thisted og AB - begge kampe, man vandt klart. Hobro derimod er meget pressede i bunden af Superligaen, og kan ikke tåle flere skader til stamspillerne, så her bør man forvente flere udskifninger af stamspillere i forhold til OB. Derfor giver udesejren mening i Hobro.

OB vinder kampen

Danmark DBU Pokalen, klokken 17:30

Oddset 1,75





Inter - Barcelona

Barcelona har indtil videre været overbevisende i Champions League, men her kommer den måske også sværeste kamp i gruppen. Inter har set stærke ud i denne sæson, og hjemme er de normalt ret svære at have med at gøre. Oven i kommer så, at uafgjort vil være til at leve med for begge hold. I så fald skal Barcelona blot vinde én af de sidste to kampe for at vinde gruppen, og det ene point vil også være vigtigt for Inter i bestræbelserne på at holde Tottenham bag sig i spillet om andenpladsen. Til oddset er krydset i hvert fald værd at gå efter.

Kampen ender uafgjort

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 3,70