Ludogorets Razgrad - Lokomotiv Plovdiv

Super Cup i Bulgarien er ikke noget, der prioriteres specielt højt hos Ludogorets, som i de senere år har tabt til både Beroe og Cherno More i denne kamp. Den spilles på neutral bane i Sofia formentlig uden ret mange tilskuere, og for Ludogorets er den indledningen på en hård juli måned, der byder på både Champions League kvalifikation og start på den hjemlige liga. Af samme grund vil det ikke give den store mening, hvis de spiller sig ud i denne kamp, og det bør give Lokomotiv Plovdiv ganske fine muligheder for at få et hæderligt resultat.

Plovdiv taber med maksimalt ét mål

Bulgarien - Super Cup, klokken 19:30

Chile - Peru

Peru er den store overraskelse i semifinalen, men det er ikke på grund af offensiven, at man er kommet så langt. Peru har kun scoret i én kamp ud af fire i turneringen, og det mod det ringeste hold af dem alle i form af Bolivia. Her skal de op imod et chilensk hold, der har været overbevisende i deres præstationer, og imponerende nok kun har lukket ét mål ind undervejs i åbent spil, selv om man har mødt stærk modstand som Colombia og Uruguay. Vi så også under VM, at Peru har svært ved at score mod de bedre hold, og de scorer næppe i nat.



Peru scorer ikke i kampen

Copa America, klokken 02:30 (nat til torsdag)

Karen Khachanov - Feliciano Lopez

Det er svært at se, at rutinerede Feliciano Lopez skal være undertippet i denne duel. Han kommer til Wimbledon i strålende græsform, da han vandt turneringen i Queens og vandt da også overlegent sin kamp i første runde. Russiske Karen Khachanov har ikke specielt prangende resultater på græs og var i store problemer i første runde mod sydkoreanske Soon Woo Kwon, som før kvalifiaktionen i år aldrig havde vundet en græskamp på ATP-niveau. Rutine betyder meget på græs, og Feliciano Lopez ligner et meget interessant spil i denne kamp.

Feliciano Lopez vinder kampen

ATP - Wimbledon, klokken 12:00

